Тюмень, 11 июня, 2021, 04:53 — ИА Регнум. В Тюмени полицейские провели историческую реконструкцию дорожного движения на улице Кирова 40−50 годов ХХ века. Сотрудники ГИБДД надели форму прошлых лет к 85-летию Госавтоинспекции, которое будет отмечаться 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Реконструкция работы Госавтоинспекции Тюмени прошлых лет

В историческом центре города, где располагается первое здание Госавтоинспекции Тюменской области, был установлен ретро-патрульный транспорт советской эпохи: мотоцикл и автомобиль «Москвич», автоинспекторы в аутентичной тем временам форме останавливали ретро-автомобили, которые проехали по улице.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Девушки-волонтёры в нарядах 40-50 годов ХХ века

Волонтёры продемонстрировали архивные фотографии сотрудников регионального отдела ГАИ 40−60-х годов прошлого века. Историк, краевед, председатель Общественного совета УМВД России по Тюменской области Александр Петрушин рассказал об истории тюменского дорожного движения и развитии транспортной системы.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Советский Госавтоинспектор

В 1944-м году в Тюмени областная Госавтоинспекция располагалась на ул. Кирова, 24. В городе насчитывалось 386 автотранспортных средств. На Госавтоинспекцию, согласно приказу НКВД, приходилось 10 штатных единиц, шесть из них было заполнено. На отдел ГАИ Тюменского УВД приходилось два мотоцикла и один учебный автомобиль и два мотоцикла дорожного надзора. Госавтоинспекторам городских и районных органов было выделено шесть мотоциклов.