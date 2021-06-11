Ульяновск, 11 июня, 2021, 04:48 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 11 июня, местами ожидается гроза и сильный ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

ИА REGNUM После дождя в Чебоксарах

Спасатели предупреждают, что в республике возможно усиление ветра до 15 метров в секунду, местами в Чувашии ожидается гроза.

В ведомстве напоминают, что непогода может привести к обрывам линий электропередач и связи, обрушению конструкций и нарушениям в работе дорожно-коммунальных служб. В управлении призывают жителей при сильном ветре держаться в стороне от опор ЛЭП, рекламных щитов и высотной строительной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, потенциальная грозовая обстановка может сохраниться до середины июня, а с 17 июня может вернуться 30-градусная жара.