Калининград, , 04:48 — REGNUM Новейшие дизель-электрические подводные лодки «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» Балтийского флота (БФ) ВМФ России провели в акватории Балтики учения с применением штатного вооружения. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа на сайте Минобороны РФ.

«Во время выхода в море экипажи подводных лодок, выполняя совместные учебные задачи, осуществили торпедные стрельбы и минные постановки в полигонах боевой подготовки Балтийского флота», — говорится в сообщении.

Подводники отработали элементы противоминного обеспечения при выходе из пункта базирования и маневрирование при уклонении от ответных ударов противника.

Во время выхода в море экипажи «Волхова» и «Петропавловска-Камчатского» также провели внутрикорабельные учения по различным видам подготовки, включая организацию повседневной деятельности и навигации в надводном и подводном положении, борьбу за живучесть корабля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центральной части Тихого океана стартовали масштабные оперативные учения «разнородных сил тихоокеанского флота в дальней морской зоне». В них задействовано до 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения ВМФ России, включая флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий» и «Совершенный».

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