Лондон, , 04:33 — REGNUM Страны «большой семёрки» выделят по меньшей мере миллиард доз вакцин для борьбы с коронавирусной инфекцией в других государствах. Об этом 10 июня сообщило агентство Associated Press со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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Глава британского правительства отметил, что половину этих вакцин предоставят США, а на Великобританию придётся 100 млн доз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация США намерена предоставить странам 500 млн доз вакцины Pfizer в течение двух лет.

Инициативу американского президента Джо Байдена, предложившего помощь, поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Он пообещал, что возглавляемая им страна сможет выделить миру 30 млн доз вакцины до конца текущего года.

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