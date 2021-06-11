Пекин, , 04:29 — REGNUM Высший законодательный орган Китая проголосовал за принятие нового закона о гербовом налоге, который вступит в силу 1 июля 2022 года, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Законодатели одобрили закон на заключительном заседании очередной законодательной сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, которое началось в понедельник.

Закон предусматривает, что действующая система налогообложения гербовых марок останется неизменной, с соответствующим упрощением налоговых статей и снижением налогов. С принятием закона о гербовом налоге Китай уже принял законы по 12 из 18 существующих в стране налогов.