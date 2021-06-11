Гавана, , 04:24 — REGNUM В банках Кубы с 21 июня прекратится приём наличных долларов США для зачисления на клиентские счета. Заявление Центрального банка республики об этом решении 10 июня было обнародовано в эфире государственного телевидения Острова Свободы.

В документе отмечается, что «решение временно прекратить приём банкнот этой страны кубинской банковской и финансовой системой» было принято, «учитывая препятствия, возникшие вследствие экономической блокады со стороны Соединённых Штатов».

Напомним, что с 1994 года и до настоящего времени Куба имеет две официальные валюты — кубинский песо и кубинский конвертируемый песо. Последний предназначался для замены доллара США на территории страны. С 1 января в стране началось постепенное выведение кубинского конвертируемого песо из оборота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава минфина США Джанет Йеллен заявила о планах американских властей продолжать введение санкций в отношении Венесуэлы и Кубы из-за якобы нарушений прав человека в этих странах.

Читайте ранее в этом сюжете: США сообщили о планах по санкциям против Венесуэлы и Кубы