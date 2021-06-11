Вашингтон, , 04:19 — REGNUM Встречу с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон проведет первая леди США Джилл Байден, 10 июня передает телеканал CNN со ссылкой на представителей американской администрации.

Мероприятие пройдет 11 июня в Великобритании и будет посвящено вопросам дошкольного образования. Участники встречи посетят школу на полуострове Корнуолл. Кроме того, Байден и Миддлтон примут участие в круглом столе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня королева Великобритании Елизавета II устроит официальный прием для лидеров стран Группы семи (G7), которые прибыли в королевство на саммит организации.

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