Вашингтон, , 03:49 — REGNUM Учения Североатлантического альянса (НАТО) в Балтийском море Baltops с применением бомбардировщика B-52H являются очередной провокацией, заявили 10 июня в посольстве России в США.

«Применение Пентагоном в маневрах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация. Подобное «бряцание оружием» нагнетает напряженность в Европе», — сообщили в диппредставительстве на своей странице в Twitter.

Дипломаты отметили, что подобные учения «омрачают атмосферу» в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве 16 июня. Посольство призвало американские власти коренным образом пересмотреть подходы к обеспечению безопасности на континенте и прекратить опасную активность у границ России.

Ранее в российском посольстве заявили, что учения НАТО Arctic Challenge расходятся с заявлениями США о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития арктического региона.

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