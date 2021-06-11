Токио, , 03:29 — REGNUM В Японию после уплаты штрафа вернулась рыболовецкая шхуна «Эйхомару-172», 28 мая задержанная российскими пограничниками в водах вблизи Сахалина за незаконный промысел. Об этом 11 июня сообщает телеканал NHK.

В настоящее время вернувшееся на родину судно находится в порту города Вакканай на севере страны. После окончания обязательного карантина 14 членов его экипажа смогут сойти на берег. Отмечается, что все они не испытывают проблем со здоровьем.

Напомним, 28 мая пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области сообщила, что в Охотском море была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии, занимавшаяся незаконным ловом. Судно опасно маневрировало, пыталось скрыться и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблём. Правительство Японии считает это задержание неприемлемым и требует немедленного освобождения японского судна и находившихся на нём рыбаков.

По информации УФСБ РФ по Сахалинской области, после уплаты капитаном японской рыболовецкой шхуны штрафа в размере шести миллионов рублей, административный арест с судна-нарушителя был снят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о том, что задержанное российскими пограничниками в Охотском море японское рыболовецкое судно «Эйхомару-172» может быть вскоре отпущено в связи с уплатой его капитаном штрафа за незаконный лов, проверяется правительством Японии.

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