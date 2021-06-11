Лима, , 03:30 — REGNUM МИД Перу выразил протест послу Аргентины в связи с преждевременным поздравлением победителя президентских выборов, которое в адрес кандидата леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо направил президент Аргентины Альберто Фернандес. Об этом говорится в заявлении перуанского дипломатического ведомства.

«Окончательные результаты всеобщих выборов 2021 года ещё не были объявлены избирательными органами нашей страны», — отмечается в сообщении.

По последним данным, в Перу обработано 100% участковых протоколов и порядка 99,3% бюллетеней второго тура голосования. За Кастильо подано 8 803 629 голосов избирателей (50,196%). Кандидата правой оппозиционной партии «Народная сила» Кейко Фухимори, дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори, поддержали 8 734 854 избирателя (49,804%).

Ранее Фухимори, которая незначительно проигрывает Кастильо, потребовала аннулировать около 200 тысяч голосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новым перуанским президентом избран представитель леворадикальной партии «Свободное Перу».

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