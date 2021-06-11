Вашингтон, , 02:01 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп пожелал американскому лидеру Джо Байдену не заснуть в ходе предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 10 июня говорится в заявлении республиканца, распространенного его пресс-службой.

Главы государств должны встретиться 16 июня в швейцарском городе Женева. Политик также пожелал Байдену удачи и попросил передать Путину наилучшие пожелания Трампа.

Напомним, в ходе избирательной президентской кампании 2020 года в США Дональд Трамп дал Байдену прозвище «Сонный Джо», после того, как в мае прошлого года он чуть не заснул, общаясь в прямом эфире с бывшим американским госсекретарем Хиллари Клинтон.

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