Москва, , 02:01 — REGNUM На прошедшей неделе 52 летательных аппарата иностранных государств (46 самолётов-разведчиков и шесть БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 11 июня опубликовала газета «Красная звезда».

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки была выполнена 231 лётная смена на 59 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 600 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 5,2 тыс. практических мероприятий на 133 полигонах. Было выполнено более 800 занятий по вождению, из них 47% — ночью. Десантниками было выполнено более семи тысяч прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа был отремонтирован и поставлен в войска танк Т-90М.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина и Турция, являющаяся членом НАТО, договорились возобновить «дружеские визиты» кораблей и скоординировано нести службу на различных участках Чёрного моря.

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