Берлин, , 01:40 — REGNUM Резолюция немецкой партии «Зеленые» об отказе от строительства газопровода «Северного потока — 2» отклонена бундестагом. Об этом 10 июня сообщается на сайте законодательного органа Германии.

В ходе голосования документ отказались поддержать все остальные политические фракции парламента ФРГ. Представители Свободной демократической партии (СвДП) воздержались.

Авторы резолюции предлагали отказаться от газопровода, признав его запуск ненужным для энергетики Германии и вредным для экологии. Призыв распространяется и на другие подобные новые проекты.

Составители документа также призвали руководство Германии выступить против российского закона о нежелательных организациях и противостоять деятельности в ЕС «олигархов из РФ». Кроме того, в резолюции выдвигалась идея для немецкого бизнеса по поводу отказа от крупных соглашений с российскими компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оператор газопровода Nord Stream 2 AG объявил о том, что морские секции «Северного потока — 2» России и Германии соединены между собой. Кроме того, в компании сообщили, что первая нитка газопровода готовится к пусконаладочным работам и наполнению газом.

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