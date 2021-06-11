Эллон, , 02:16 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II 11 июня, в первый день саммита стран Группы семи (G7), устраивает официальный приём для их лидеров. Об этом говорится в программе проводимого в Великобритании мероприятия.

Приём у монарха состоится во второй половине дня, в ботаническом саду «Эден» курортного города Карбис-Бэй, расположенного на западе Англии и удалённого от места проведения саммита на 70 километров.

Отмечается, что на официальном ужине будут присутствовать Елизавета II, её сын принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.

Напомним, что согласно официальной программе саммита, сбор лидеров G7 начнётся в 14:00 по местному времени. Их первое рабочее заседание будет посвящено вопросам будущего мира после пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам саммита Группы семи (G7) в Карбис-Бэй ожидается принятие всеобъемлющего плана по борьбе с пандемией коронавируса.

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