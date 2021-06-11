Найроби, , 00:49 — REGNUM Кения возобновила авиасообщение с Сомали в надежде на улучшение отношений между странами, сообщает пресс-служба кенийского МИД.

По словам дипломатов, решение принималось при учете интересов обеих стран.

«Этот шаг доброй воли был сделан ради взаимных интересов обеих стран в надежде, что это приведет к нормализации отношений между Кенией и Сомали, включая дипломатические, торговые связи, а также связи между самими людьми», — говорится в сообщении МИД Кении.

Тем не менее для всех, прибывающих из Сомали в Кению, будут действовать ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, для въезда в страну необходимо будет предъявить сертификат об отсутствии COVID-19.