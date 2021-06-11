Лима, , 00:48 — REGNUM Новым перуанским президентом избран представитель леворадикальной партии «Свободное Перу». Об этом 10 июня сообщается на сайте центральной избирательной комиссии страны.

Обработаны 99,2% бюллетеней и 100% протоколов от участков для голосования. За Кастильо отдал свой голос 8 800 081 избиратель или 50,198% всех проголосовавших.

Второе место заняла Кейко Фухимори, которая представляет правую партию «Народная сила» и является дочерью бывшего президента Перу Альберто Фухимори. За нее проголосовали 8 730 535 граждан страны (49,802%).

Явка на выборах составила около 75%. Кастильо вступит в должность президента 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Кейко Фухимори потребовала аннулировать около 200 тысяч голосов на выборах якобы из-за имевших место нарушений.