Москва, 10 июня 2021, 23:51 — REGNUM Перспективы возвращения посла РФ Анатолия Антонова в Вашингтон стоит обсуждать после проведения встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом.
Об этом 10 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Дождемся саммита», — цитирует ответ Пескова агентство «Интерфакс».
Посол России в США Анатолий Антонов уехал в Москву для консультаций 16 апреля на фоне новых антироссийских санкций и высылки дипломатов РФ.
Напомним, ранее в госдепе США заявили, что надеются на возвращение американского посла Джона Салливана в Москву.
Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом должна состояться 16 июня в Женеве.
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