Белград, , 07:54 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 10 июня провёл переговоры в Варшаве с госсекретарем и главой Бюро международной политики в офисе президента Польши Кшиштофом Шчерским. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Селакович отметил, что двусторонние отношения находятся на высоком уровне. Он добавил, что эти страны связывают дружба и традиции развития дипломатического сотрудничества, которое восходит к 1919 году.

Селакович подчеркнул, что Сербия стремится укрепить все формы сотрудничества с Польшей, особенно политический диалог. Он добавил, что президент Анджей Дуда получил приглашение посетить Сербию.

Глава сербского МИД отметил, что Сербия хочет активизировать экономические отношения и торговые обмены с Польшей, и по этому поводу призвал польских инвесторов расширить свое присутствие на сербском рынке.