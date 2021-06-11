11 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 08:22 — REGNUM Решение правительства Украины требовать репараций за ущерб, нанесённый вследствие временной оккупации территорий, побудил к широкому обсуждению среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 10 июня в социальной сети Facebook.

Солдат неудачи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Репарации платит проигравшая сторона. Россия в этом противостоянии выиграла. Так что платить должна Украина!» — отметил Alexey S.

Многие пользователи оказались в непонимании от того, как Украина собирается требовать репараций, если она ещё никого не успела победить. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.

«Репарации — возмещение побежденным государством ущерба государству-победителю. Стесняюсь спросить: а кто-то разве кого-то победил? Когда? Где?» — удивляется Станислав М.

Некоторые комментаторы убеждены, что украинские власти могли бы принести своей стране намного больше пользы, если бы не пытались выбивать из окружающих стран деньги, а занялись бы, к примеру, восстановлением собственного производства.

«А работать и что-то создавать, чтобы поднять экономику и уровень жизни народа, украинские власти не пробовали?» — задаётся вопросом Акдаулет С.

Потери Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей считают, что Украина такими темпами скоро потеряет всех своих сторонников. Для всех она ассоциируется уже лишь с протянутой рукой и бесконечным нытьём.

«Чего только и от кого только Украина не требует: от России, от Байдена, от Меркель, от Макрона. Всем уже надоел попрошайка Зеленский. А сам хоть что-то существенное для своей страны без посторонней помощи может сделать?» — задаётся вопросом Людмила Ч.

Ряд комментаторов отмечают, что попрошайничество стало для современной Украины обыденностью и основным источником получения финансовых средств, хотя ещё лет десять назад можно было говорить об Украине как достойном государстве с более-менее крепкой экономикой.

«Это для них нормально. Они уже на ментальном уровне стали халявщиками. А уж свалить собственное недержание на соседа — так это хлебом не корми!» — заметил Boris S.

Нашлись и те, кто напомнил, что украинские власти уже совершали безумные попытки вытянуть репарации у других государств, но данные потуги закончились безрезультатно.

«Ржунимагу! Вспомнилась история, как сразу после Майдана, когда Порошенко у власти был, в Раде письмо написали в Монголию о том, что тем необходимо выплатить Украине компенсацию за татаро-монгольское иго. Монголы согласились, но при условии, что те отправят им списки всех пострадавших. Похоже, что тут такая же история», — считает Эльвира И.

Попрошайка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 9 глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Согласно этому документу, страна будет требовать компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесённый Украине вследствие «временной оккупации территорий».