Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Турция, пойдя на покупку российских ЗРС С-400, нарушила обязательства, взятые на себя в рамках НАТО, заявил 10 июня официальный представитель госдепа США Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон предостерегал и продолжает предостерегать Анкару от использования российской системы ПВО.

«Российские С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, угрожают безопасности технологий альянса, а также не соответствуют собственным обязательствам Турции перед НАТО. Мы предупреждали и продолжаем предупреждать Турцию — не применяйте эту систему», — сказал Прайс.

При этом он отметил важность самостоятельного отказа Турции от обладания российской ЗРС С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, после приобретения Анкарой российских ЗРС С-400 Вашингтон заблокировал участие Турции в программе F-35 и заморозил передачу первых истребителей этого типа турецким ВВС.

Тем не менее, в Анкаре уже заявили, что хотели бы приобрести второй полковой комплект С-400.

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