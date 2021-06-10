Таллин, , 23:16 — REGNUM США в июне текущего года поставили Эстонии мобильные радиолокационные станции и 155-мм артиллерийские боеприпасы, сообщает пресс-служба американского посольства в Таллине.

В рамках этой поставки ВМС Эстонии получили мобильные РЛС AN/TSQ-288 на сумму $2,7 млн. для «повышения ситуационной осведомленности об обстановке на море».

Отмечено, что в ближайшее время военные США начнут обучение личного состава ВМС Эстонии эксплуатации этих РЛС.

Подчеркивается, что поставки боеприпасов и РЛС укрепят сотрудничество США и Эстонии в военной сфере и обеспечат оперативную совместимость с союзниками по НАТО.

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