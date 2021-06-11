11 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 08:23 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского опубликовать у себя в Instagram фотографию в новой форме сборной страны по футболу, вызвавшей большой резонанс в мире спорта и политики, стало поводом для появления множества комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 июня в социальной сети Facebook.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Крым — России, а картинка Крыма — Украине. Всё по-честному, индейцам бусы», — издевается Сара Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что президент Украины может похвастаться Крымом только на своей футболке. Всё равно это никак не изменит факта: Крым навсегда вернулся в Российскую Федерацию.

«У Украины есть футболки с контурами Крыма, а у России есть Крым. Вот, собственно, и вся концептуальная разница», — пишет Катерина Т.

Некоторые комментаторы считают, что Зеленскому можно простить такую фотографию, потому что, скорее всего, он очень скучает по Крыму, и ему надо дать возможность иметь хотя бы изображение полуострова, чтобы пустить ностальгическую слезу.

«Блин, я как-то даже в своё время прониклась сочувствуем к тому, что происходит на Украине. Потом прошло. Каждый народ заслуживает своего президента. Он — глава страны. Лидер нации. Зеленский — лидер украинской нации. Что тут скажешь? Хотели — кушайте. Ну одел он футболку с крымским контуром, ничего страшного не произошло. Пусть поностальгирует. В Крыму-то он больше не побывает», — поделилась своим мнением Эльвира И.

Ай-Петри Марина Каширская © ИА REGNUM

Другие призвали вообще никак не реагировать на события на Украине. Люди убеждены, что украинские власти делают всё, чтобы привлечь к себе внимание, и идти у них на поводу не стоит.

«Ну, если им от этого легче, пущай рисуют что хотят. Могут даже тату на заднице сделать и написать: «Слава Украине и Крым наш», — написал Жорж И.

Часть людей убеждены, что руководству Украины можно не сдерживать свои националистические позывы и сразу рисовать на своей одежде нацистских прихвостней. Ни для кого это не станет удивительным, уверены граждане.

«Нужно идти до конца, поместив на президентской футболке фото Бандеры. Футбола уровня Европы на Украине нет, зато околофутбольного визга с горой», — отметил Виктор В.

Нашлись и те, кто отметил, что ношение каких-либо символов на самом деле не способно изменить реальность. Действительность меняется только в результате реальных действий, а со стороны украинского президента таких намерений не наблюдается.

«И что поменялось? У меня сын носит футболку с британским флагом, моя подруга из Луизианы ставит на аватарку Путина, в прошлом году у меня был жёлто-синий ежедневник (такой подарили). И что меняется? Ну, нравится клоуну такой принт, там что, виноград засохнет? Мне кажется, смешно пиарить это с серьезным лицом», — считает Лана М.

Алушта Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Напомним, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в Instagram фотографию в новой форме сборной страны по футболу, вызвавшей большой резонанс в мире спорта и политики.