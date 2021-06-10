Подгорица, , 23:08 — REGNUM Председатель правительства Черногории Здравко Кривокапич на пресс-конференции 10 июня заявил, что есть как минимум две статьи основного договора с сербской православной церковью, которые являются спорными, и одна часть преамбулы. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Кривокапич заявил, что он направил прямое письмо патриарху Порфирию, в котором он сослался на черногорскую позицию, связанную с основополагающим договором.

Он отметил, что один из спорных статей касается религиозных праздников, которые, по его словам, противоречат закону о религиозных праздниках в Черногории.

«Это означало, что у нас было больше религиозных праздников, чем предусмотрено законом, где были определены три новых праздника, которые должны отмечаться в Черногории. Святой Савва, Святой Петр Цетинский и Святой Василий Острожский. И 7 статья касается вопросов собственности, которые предусматривали дальнейший пересмотр элементов, которые еще не были внесены в кадастровый учёт», — отметил премьер-министр Черногории.