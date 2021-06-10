Рим, , 22:41 — REGNUM Итальянские министры должны ответить на вопросы депутатов парламента после очередного случая с гибелью человека, привившегося вакциной AstraZeneca, заявила в четверг, 10 июня, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

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«Хватит, со здоровьем граждан не шутят», — отметила лидер итальянской оппозиции.

Как сообщалось ранее, 18-летняя жительница одного из пригородов Генуи была госпитализирована после вакцинации AstraZeneca и скончалась от последствий тромбоза.

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Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок получившим первую дозу AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня 2021 года власти разрешили делать прививки гражданам в возрасте 12−16 лет. Не исключается, что порог будет снижен повторно — по некоторым данным, до 6 лет.

По данным на 10 июня, в Италии умерли 126 855 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 88 (днем ранее — на 77). Число подтвержденных носителей выросло на 2079 (днем ранее — на 2199). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 239 868 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 169 309 человек — на 5626 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 13 558 508 человек, что составляет 22,51% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.