Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Американские власти ожидают, что посол США в РФ Джон Салливан вернётся в Москву в предстоящие недели, сообщил 10 июня журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

ИА REGNUM) вернётся в Москву в предстоящие недели». Прайс «Мы ожидаем, что он (Салливан — прим.) вернётся в Москву в предстоящие недели».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине апреля, после объявления США о введении новых санкций против России за «вмешательство в выборы» и «кибератаки», американскому послу Салливану российский МИД порекомендовал съездить домой.

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