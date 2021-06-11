11 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Ирина Инашвили, , 08:23 — REGNUM Публикация телекомпании «Имеди» под заголовком «Владимир Путин допускает возможность вступления Украины в НАТО» взволновала грузинских пользователей соцсетей, которые возмутились и задались вопросом: а почему не Грузии? Большая часть оценок была выражением иронии, сарказма или возмущения.

Мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Почему не Грузии? Потому что в Грузии многие дают ж…» — написал под постом на странице телекомпании в соцсети Facebook в сердцах пользователь В.Дж.

«А украинцы в этом деле отстают?» — поинтересовалась М.М.

«Это сказал Зеленский, а Америка дала ему замечание, прекрати, мол, лгать… Конечно, войдет, если присоединят к Польше… Донецк, Луганск и Крым отдаст…» — продолжила она же.

«А что отдаст взамен? Наверное, окончательно присоединят Крым (к России)», — заметил пользователь М.М.

«Крым пока в их руках (россиян). Отнять территории у России, тем более приморские, очень трудно», — продолжил он.

Грузинские солдаты в ходе совместных учений стран-участниц НАТО и их союзников на Яворовском военном полигоне. Львовская область, Украина U.S. Army Europe Images

«Откуда берут такие информации? Я 24 часа слушаю российские информационные выпуски. Наоборот, говорят, что исключено, чтобы войска НАТО разместились на границах Грузии и Украины», — заметила пользователь М. Ма.

«Шутит он (Путин), и сейчас в первую очередь смеется над реакцией украинцев. Вот если бы о Грузии он сказал то же самое, сейчас развлекался бы реакцией наивных грузин», — пояснил пользователь Г.К.

«А если Путин нам не скажет, ты что, не знаешь, что мы вступим (в НАТО)?» — упрекнула Г.К. пользователь И.И. «Как же не знаю. Нам ведь уже привезли нечто получше ПДЧ», — усмехнулся Г.К.

«Ни нас, ни Украину ни в НАТО, ни в Евросоюз никто никогда не примет. Спуститесь на землю те, кто верит в эти сказки. Смотрите в глаза реальности. Нравится вам или нет, но такие вопросы без России не решаются, и Брюссель и Вашингтон геополитические вопросы не решают. А скоро к тройке добавится и Китай», — заметил пользователь А.С.

Были и одобрительные комментарии с выражением откровенной радости за Украину.

«Он (Путин) достоверно знает, что Украину примут в НАТО, потому и говорит так», — подчеркнул Д.Д.

«Но ведь на самом деле он (Путин) сказал совсем другое», — ответил ему Г.Д. и привел публикацию из российских СМИ, которым президент России сделал заявление, переведенное на грузинский язык и преподнесенное грузинским зрителям телекомпанией «Имеди».

Украинская пехота в ходе учений Rapid Trident на Яворовском военном полигоне. Март 2019 года NATO North Atlantic Treaty Organization

Были сделаны и предположения о том, в каком виде войдет Украина в НАТО.

«Конечно, допустимо вступление Украины в НАТО, но только той части страны, которая ей останется», — заметил пользователь со страницы «Союз грузинских троллей».

А сомневающимся пояснил: «Возможно, оставят только Киев, и это будет и НАТО, и великая Украина. Когда рядом такая империя, как Россия, а ты втискиваешься к другой империи, со всеми случается такое. Если завтра Мексика будет стремиться к России, войска демократической Америки войдут в Мексику, как будто ничего не случилось».

В короткой информации — пересказе слов президента России на грузинском — телекомпания «Имеди» передала своим зрителям следующее заявление Владимира Путина:

«Я не разделяю позицию тех, кто смеется над этим вопросом (возможного членства Украины в НАТО). Киев просто преждевременно разгласил это. Гарантий невступления Украины в НАТО нет», — заявил президент России, согласно информации «Имеди».