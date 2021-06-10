Белград, , 22:26 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 10 июня встретился с начальником штаба вооруженных сил Республики Франция генералом армии Франсуа Лекуентром. На встрече президент отметил, что двусторонние отношения между двумя странами находятся на подъеме, включая сотрудничество в области обороны. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Вучич и Лекуентр обсудили укрепление военно-экономического и военно-технического сотрудничества, а также развитие сотрудничества в области совместной военной подготовки, в том числе военных операций под эгидой Европейского союза. Собеседники специально рассмотрели вопрос об усилении военного сотрудничества на основе взаимности.

«Сербия во Франции видит надежного партнера в области военно-технического и военно-экономического сотрудничества, что подтверждается многочисленными контрактами, заключенными за последнее время», — подчеркнул Вучич и заявил, что партнерство и сотрудничество также представляют стратегический интерес для обеих стран.