Светлана Рыбина, 11 июня 2021, 08:24 — REGNUM Видео, на котором видно, как во Львове украинские националисты не дали сотрудникам российского консульства возложить цветы к памятнику поэту Александру Пушкину, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 10 июня в социальной сети Facebook.

Василий Тропинин. Портрет Александра Сергеевича Пушкина. 1827
Василий Тропинин. Портрет Александра Сергеевича Пушкина. 1827

«Если это правда, то так обидно за пропащий народ со своими националистами! Пушкина почитают во всём мире!» — отметила Лана С.

Многие пользователи оказались удивлены тому, что великий поэт стал поводом для скандала на Украине. Люди убеждены, что Пушкин известен и признан во всём мире, и запрещать возлагать ему цветы — глупо.

«А Пушкин-то чем виноват перед этими варварами?! «И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал». Пробудились, блин», — написала Тамара С.

Некоторые комментаторы призвали российскую сторону ответить на подобный инцидент зеркальными методами. К примеру, люди предлагают запретить доступ гражданам Украины к известным деятелям культуры на территории Российской Федерации.

«Ну, пускай тогда русские националисты не дадут украинским дипломатам возложить цветы к памятнику Леси Украинки где-нибудь в России. Делов-то», — пишет Виктор К.

Сотрудники российского консульства
Сотрудники российского консульства
Кадр из видео в YouTube

Другие отметили, что, в отличие от Украины, в России население чтит известных поэтов и никогда не будет уподобляться украинским варварам, для которых культура — лишь пустой звук.

«А у нас, в русском городе Севастополе, у памятника Т. Г. Шевченко всегда цветы. Называется, почувствуйте разницу. Непонятно только, в чём Александр Сергеевич перед ними провинился», — пишет Наталия К.

Часть пользователей считают, что подобные провокации не принесут Украине никакой пользы. Люди убеждены, что только в мире и согласии можно заниматься созидательным трудом, а украинские националисты занимаются только лишь разрушением.

«Ну не дали, а дальше что? Легче, что ли, стало им жить? А страна что, внезапно начала процветать?» — задаётся вопросом Наталия П.

Ряд комментаторов уверены, что российской стороне пора полностью разорвать любые дипломатические отношения с Киевом и вернуть дипломатов на Родину.

«Непонятно, почему ещё Россия не разорвала дипломатические отношения с «этими». Сами виноваты!» — уверен Виктор К.

Памятник Тарасу Шевченко в Севастополе
Памятник Тарасу Шевченко в Севастополе
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Нашлись и те, кто убеждён, что российские власти сами привели ситуацию на Украине в столь печальное состояние. Люди отметили, что русофобия в этой стране появилась не на пустом месте, и её источник можно было купировать уже давно.

«Вспоминается «высочайший дипломат» Черномырдин и не менее «высокий» Зурабов, потерявшие Украину. Их деятельность в итоге привела к развитию русофобии в этой стране вплоть до фашизма», — считает Светлана И.

Напомним, 9 июня РЕН ТВ опубликовало видео, на котором видно, как во Львове украинские националисты не дали сотрудникам российского консульства возложить цветы к памятнику поэту Александру Пушкину.