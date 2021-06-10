Бишкек, 10 июня 2021, 22:13 — REGNUM Спецслужбы Киргизии задержали бывшего первого вице-премьер-министра Алмазбека Баатырбекова и бывшего руководителя аппарата президента Данияра Нарымбаева. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.
В ведомстве уточнили, что оба экс-чиновника проходят в качестве фигурантов по делу «Кумтора».
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Первомайский районный суд киргизской столицы избрал в качестве меры пресечения в отношении Баатырбекова арест на два месяца, а для Нарымбаева — арест до 31 июля 2021 года.
Бывших чиновников водворили в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности Киргизии.
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