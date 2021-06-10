10 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:57 — REGNUM Во время первой международной поездки Джо Байдена в качестве американского президента ему предстоит встретиться с лидерами Большой семерки, союзниками по НАТО и провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Карл Роув призвал Байдена быть «жестким» с Путиным и предупредил, что Путин «может быть с ним груб».

Вызов (контрольный) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Важно то, что он собирается сказать на этой встрече. Потому что пришло время быть жестким с Путиным, а первое общение администрации с Россией не было таковым. Они дали им право продолжать строительство газопровода «Северный поток — 2», который будет поставлять дешевый российский газ в Германию и тем самым влиять на внутреннюю политику Европы. Так что давайте посмотрим, насколько он будет жестким на этой встрече. Я надеюсь, что он будет ужасно жестким, потому что Путин предпринимает меры. И он (Путин) решит для себя, насколько проста эта администрация. Если он решит, что она очень проста, то он может быть грубым», — заявил Роув.

Интернет пользователи бурно обсудили данное заявление под соответствующей публикацией Fox News и обсудили будущую встречу президентов.

«Они могут начать с конкурса по отжиманию. Джо постоянно поднимал эту тему во время своих кампаний. Джо сможет отжаться один-два раза», — пишет neal_harris.

«Никто не может покорить нас. Если бы мы занимались своими делами, мы не имели бы $28 трлн долга. Как насчет того, чтобы для разнообразия заняться Америкой и перестать нянчить и вооружать другие страны», — спрашивает silversurfer101.

«Это не первое родео Путина и Байдена. Они встречались прежде», — напоминает SmallsSnail.

«Путин будет «оценивать» силы Байдена? У Байдена нет сильных сторон. Путин сжалится и придержит Байдена, как Мейвезер придержал Пола», — предполагает MikeF.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Джо всё еще пытается понять, почему ему нужно встречаться с Путиным, если Обама президент», — иронизирует OrangeHulk.

«Мы отдаем Аляску обратно, да?» — интересуется Ligafiterian.

«Путин знает, что Байден слабый. Байден больше волнуется о том, чтобы быть либерально прогрессивным, чем об Америке», — указывает JHM1947.

«Слова «Байден» и «сила» не должны стоять в одном предложении! Какая же Байден нелепая шутка», — считает towny.

«Мы, народ Соединенных Штатов, а также люди по всему миру, должны иметь возможность увидеть эту «встречу» в прямом эфире… без редактирования, без задержки времени для цензуры… так что мы действительно сможем увидеть, каким лидером является эта марионетка Джо! У Джо будут проблемы со словами, потому что у него не будет телесуфлера, чтобы подсказывать ему, что он должен говорить», — предлагает tigerbythetale.

«Я, например, не боюсь России, Китая, Ирана, Северной Кореи или любой другой страны мира. Но американскому правительству нужны враги для того, чтобы народ не видел, что они делают», — пишет silversurfer101.

«Путин является марксистом и социалистом, в лексиконе Путина нет такого слова, как «правда». Как бывший сотрудник КГБ, Путин вычислил Байдена десятилетия назад и, вероятно, пожертвовал миллионы темных денег левым демократам, чтобы добиться избрания Байдена. Та же тактика использовалась на протяжении всей истории, чтобы поставить слабого и послушного лидера в стране ваших врагов, а затем выкачивать из них богатства в течение следующих двухсот лет. Байден закрывает нашу нефтяную промышленность, потому что он подчиняется Путину и олигархии», — заботливо расставляет всё по своим местам пользователь под ником vt529ik.

«Путину придется тяжко, потому что он должен будет не дать Байдену заснуть во время встречи», — предполагает arcanaknight.

Джо Байден

«Байден будет в порядке, у него есть все необходимые силы. Байден представляет свободу и демократические принципы. Его поддерживают свободолюбивые люди во всём мире. У Путина ничего этого нет. Убийство журналистов и политической оппозиции — это не признак силы, а очевидная слабость. Если для того, чтобы удержать свою власть, требуется насилие и преступность, значит, вы находитесь в очень слабом положении», — высказывает свое мнение Midwestfoxhound.

«Ну ладно, Байден, мы знаем, что это ты написал», — отвечает на предыдущий комментарий пользователь OrangeHunk.

Напомним, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве (Швейцария).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден пообещал жестко поговорить с российским президентом, особенно о деятельности его военных на границе с Украиной, правах человека и предполагаемом вмешательстве в выборы в США. Предположительно, Байден также выступит с суровым предупреждением о дальнейших кибератаках. Путин проигнорирует такие комментарии, зная, что Байден вряд ли сможет каким-либо значимым образом противостоять «плохому поведению» России. Хотя Байден ввел санкции против России в середине апреля, критики, в том числе некоторые демократы в Конгрессе, утверждают, что он мог бы пойти гораздо дальше.