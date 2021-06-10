Бишкек, , 22:06 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии провела проверку в центральном казначействе и налоговой службе, уличив руководство этих ведомств в искусственном завышении показателей на 100%. Об этом сообщили в надзорном ведомстве сегодня, 10 июня.

Установлено, что вступившие в сговор налоговики и высокопоставленные сотрудники казначейства 31 декабря 2019 года незаконно перевели около 491,9 млн сомов (421,1 млн рублей) с Единого депозитного счета правоохранительных органов на счет налоговой службы.

Отмечается, что сделали они это «в целях представления перед правительством мнимого благополучия и результативности своей работы».

В результате, кабинет министров представил в парламент Киргизии ложный отчет налоговой службы о 100% исполнении доходной части бюджета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Служебный подлог».