Приштина, , 22:47 — REGNUM Совет по защите прав и свобод человека Косово 10 июня назвал провокацией проведенную православными сербами литургию. Богослужение прошло в заброшенном храме возле кампуса университета Приштины. В первый раз сербы служат литургию в этом храме со времен Косовской войны. Служба прошла в праздник Вознесения Господня.

В Совете заявили, что «церковь была построена в период оккупации университетского пространства сербским режимом на основании дискриминационных законов» и отметили, что церковь сохранилась только благодаря давлению международных факторов.

При этом в Совете заявили, что «уважают право на реализацию религиозных прав и свобод всеми верующими на основании их убеждений и воли, но выступают против манипуляции религией в политических целях».

Глава косовской Демократической партии Энвер Ходжай заявил, что литургия прошла с ведома и согласия правительства Косово.

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