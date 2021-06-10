Ереван, , 21:41 — REGNUM Азербайджанских военных обстреляли в Кельбаджарском районе со стороны территории Армении, сообщает 10 июня министерство обороны Азербайджана.

По данным Баку, обстрел не привел к гибели или ранениям военнослужащих.

Стоит отметить, что ранее пресс-служба минобороны Армении заявила о перестрелке на границе Гегаркуникской области, которую начали военные Азербайджана.

«Вооруженные силы Азербайджана 10 июня на приграничной территории Гегаркуникской области Армении в очередной раз попытались осуществить инженерные работы. Подразделения Вооруженных сил Армении предприняли меры по противодействию, вынудив противника прекратить работы, в ответ на это азербайджанская сторона открыла огонь в направлении армянских позиций», — сообщила тогда пресс-служба.

При этом также было отмечено, что в результате перестрелки никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины мая Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушениях границ между государствами. Стоит отметить, что граница между этими странами до сих пор не демаркирована на местности.

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