Белград, , 21:46 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 10 июня сообщил, что 14 июня он едет в Брюссель, где уже в тот же день он проведёт отдельные встречи и рабочий ужин, а 15 июня будут проведены переговоры. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Вучич отметил, что диалог — важен, и его не интересует, что говорят представители Приштины.

«Меня всегда удивляли те, кто перед началом спортивной игры бросается угрозами, чтобы сломить кого-либо. Вопрос ты том, сколько другая сторона примет голов… но, как только игра начнется, обычно все идет по-другому», — подчеркнул Вучич, отвечая на вопрос журналиста после открытия завода по производству автозапчастей в Ягодине.

Поэтому, по его словам, его не интересует, о чем до переговоров говорят представители Приштины.

«Я думаю, что диалог имеет значение и важно проявлять уважение к ЕС, но нам также нужно вести переговоры, чтобы снять напряженность и обеспечить безопасность для нашей нации в Косово», — указал президент.