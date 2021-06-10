Сана, , 21:06 — REGNUM Отряды йеменского движения «Ансар Аллах», также известные как хуситы, запустили несколько баллистических ракет по городу Мариб в центральном районе Йемена, сообщает 10 июня телеканал Al Arabiya.

По утверждению телеканала, ссылающегося на очевидцев, две ракеты взорвались в центральных кварталах города.

Сообщается о гибели пяти человек, а также о нескольких десятках раненых.

Официальных подтверждений этих данных пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Йемене с лета 2014 года продолжается война между правительственными войсками и отрядами хуситов. В марте 2015 года в конфликт на стороне правительства вмешались войска арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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