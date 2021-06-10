Троицк, Челябинская область, , 20:43 — REGNUM В Троицке Челябинской области местные депутаты назначили временного градоначальника. Им стал заместитель главы города по социальным вопросам Кирилл Рогель.

Как пишет Накануне.Ru, такое решение приняли депутаты местного собрания. Внеочередное заседание представительного органа прошло 10 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, суд отстранил действующего мэра Александра Виноградова, находящегося под следствием, от должности. На этом настояла прокуратура.

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