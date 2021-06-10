Рыбинск, Ярославская область, 10 июня, 2021, 20:17 — ИА Регнум. 25-летний житель Ярославля сбежал из рыбинской колонии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

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Мужчина отбывал наказание в колонии-поселении в городе Рыбинск Ярославской области, работал на территории продовольственного склада спецучреждения.

«Воспользовавшись безконвойным передвижением осужденных на территории колонии, мужчина самовольно покинул место работы, не вернувшись на проверку в колонию. Осужденному удалось добраться до Ярославля, где он был задержан сотрудниками УФСИН России по Ярославской области», — рассказали в областной прокуратуре.

В отношении ярославца возбудили уголовное дело по статье «Побег из мест лишения свободы». Ему грозит новый срок — до четырех лет лишения свободы. Расследование преступления завершено, дело рассмотрит Рыбинский городской суд.