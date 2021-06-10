Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Президент США Джо Байден долгие недели готовился к своей первой международной поездке в качестве главы Белого дома, сообщила репортерам 10 июня первая леди США Джил Байден.

«Он учился на протяжении недель ради сегодняшнего дня, — заявил Джилл. — Он знает большинство лидеров, которые там будут. Джо любит международную политику. Это его ниша».

Отвечая на вопрос, подготовлен ли Байден к встрече с президентом России Владимиром Путиным, первая леди воскликнула: «Он переподготовлен».

Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, предполагается, что в ходе встречи 16 июня Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.