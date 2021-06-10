Тирана, , 21:44 — REGNUM

Мы входим в месяц июнь, в критический месяц для Евросоюза, и мы хотим, чтобы была проведена межправительственная конференция с Черногорией и Сербией, а также прошли первые переговоры с Албанией и Северной Македонией. Это будет месяц и год Западных Балкан. — Оливер Вархели, еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства, 10.06.2021

В Тиране 10 июня состоялся саммит лидеров стран Западных Балкан, в Евросозе нередко именуемых «Западные Балканы — 6» или просто ЗБ6 (WB6).

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в саммите приняли участие европейский комиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели, премьер-министр Албании Эди Рама, глава совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегельтия, премьер-министр Косово Альбин Курти, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев премьер-министр Сербии Ана Брнабич, премьер-министр Черногории Мило Джуканович, секретарь Совета регионального сотрудничества Майлинда Брегу, глава секретариата ЦЕФТА Эмир Дикич, а также заместитель главы секретариата Организации трактата транспортного комитета Люба Сильяноска.

Открывая саммит, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что присутствие всех глав правительств стран региона демонстрирует их приверженность плану Европейского союза о создании зоны свободной торговли в регионе. Также политик вернулся к обсуждению проекта по созданию Балканского мини-Шенгена в регионе, предполагающему, помимо создания зоны свободной торговли, предполагаемого соглашением ЦЕФТА, обеспечение свободного передвижения людей и капитала.

Саммит был отмечен достаточно обыденной перепалкой между Курти и Брнабич по вопросу о статусе Косово.

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Премьер-министр Северной Македонии Заев выступил в поддержку экономического и инвестиционного плана Евросоюза для Западных Балкан, заявив, что он поддерживает долгосрочное восстановление экономики региона и стимулирует интеграцию стран ЗБ6. Политик выступил в поддержку зеленой энергетики и цифровизации экономики, а также гармонизации стандартов стран ЗБ6 с европейскими.

В ходе саммита Вархели сообщил собравшимся об инвестиционном плане Евросоюза для Западных Балкан. План на 30 миллиардов евро, по словам европейского представителя, сработает только, если весь регион будет функционировать как единое целое.

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