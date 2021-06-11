Приштина, , 22:14 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 10 июня сообщил о том, что после пересмотра текущего бюджета расходы на военные закупки были перенаправлены 5,2 миллиона евро из графы «не необходимые расходы».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, средства будут направлены на реализацию трех проектов в рамках американской программы по военным продажам за рубеж.

Напомним, ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность ростом поступления вооружения в Косово.

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