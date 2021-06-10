Вашингтон, 10 июня 2021, 19:55 — REGNUM О прекрасной готовности президента США Джо Байдена к встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщила 10 июня журналистам его жена Джилл Байден.
Отметив, что к саммитам G7, НАТО и США-ЕС глава Штатов «очень хорошо подготовлен», Байден призналась, что её муж не одну неделю потратил на подготовку и что он всегда любил заниматься внешней политикой.
Когда Байден спросили, подготовлен ли её муж к встрече с Путиным, запланированной на 16 июня в городе Женеве (Швейцария), она ответила:
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