Вашингтон, , 19:55 — REGNUM О прекрасной готовности президента США Джо Байдена к встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщила 10 июня журналистам его жена Джилл Байден.

Отметив, что к саммитам G7, НАТО и США-ЕС глава Штатов «очень хорошо подготовлен», Байден призналась, что её муж не одну неделю потратил на подготовку и что он всегда любил заниматься внешней политикой.

Когда Байден спросили, подготовлен ли её муж к встрече с Путиным, запланированной на 16 июня в городе Женеве (Швейцария), она ответила:

«Боже мой, он чрезмерно подготовлен!»

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