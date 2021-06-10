Тирана, , 19:57 — REGNUM Премьер-министры Сербии и Косово Ана Брнабич и Альбин Курти 10 июня приняли участие в саммите лидеров Западных Балкан в Тиране.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в ходе заседания Курти потребовал изменения формулировки регионального соглашения о свободной торговле ЦЕФТА, с тем чтобы Косово в нем было названо государством. Также политик призвал Сербию призвать независимость Косово.

На это Брнабич возразила, что текущий формат вполне неплох, и нет никаких правовых аргументов для его изменения, поскольку Косово — это часть Сербии, и его не признают пять стран-членов ЕС и оно не входит в ООН.

На вопрос Курти: «И что будешь делать, хочешь нас опять завоевать?», Брнабич ответила: «Как мы можем оккупировать нашу территорию?»

По завершении саммита Брнабич назвала скорее введением в будущие события, в том числе в диалог между Сербией и Косово, чем обсуждением региональных проблем. Курти же сербский премьер-министр обвинила в провокации.

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