Киев, , 19:29 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не видит угроз и проблем в законопроекте о возможности гражданам других государств получать образование в украинских высших учебных заведениях на иностранном (русском) языке.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 10 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что накануне комитет Верховной рады Украины по вопросам образования и науки рекомендовал парламенту принять в целом соответствующий законопроект, что сразу вызвало резкую реакцию «патриотического лагеря». Разумков в своем комментарии призвал критиков законопроекта «не заниматься манипуляциями».

«Здесь вопрос о языке, тем более государственном языке точно не идет, это ведь не распространяется на граждан Украины… Тут исключительно экономическая составляющая — возможность получать гражданам из других стран высшее образование на иностранных языках позволит ВУЗам Украины создать конкурентные условия и даст дополнительные финансовые возможности», — заявил глава Рады.

Вместе с тем, Разумков спрогнозировал, что рассмотрение этого вопроса в сессионном зале не будет простым.

Напомним, что в ходе обсуждения документа на заседании комитета отмечалось, что из-за обострения на Украине языковой проблемы есть явная тенденция к оттоку иностранных студентов — за два года уменьшение составило около 10%.