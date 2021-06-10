Москва, , 19:26 — REGNUM Руководство НАТО пытается изобразить, что Россия категорически отказывается от взаимодействия, хотя это совсем не так, сообщила 10 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так, руководство альянса отказалось участвовать в Московской конференции по международной безопасности.

Йенс] Столтенберг информационно делает всё, чтобы навязать общественности через СМИ восприятие того, что Россия не реагирует на желание НАТО к взаимодействию. Делается всё, чтобы наш ответ просто потонул в этом речитативе одного и того же». Захарова «[Генсек НАТОинформационно делает всё, чтобы навязать общественности через СМИ восприятие того, что Россия не реагирует на желание НАТО к взаимодействию. Делается всё, чтобы наш ответ просто потонул в этом речитативе одного и того же».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московской конференции по международной безопасности пройдёт 22−24 июня 2021 г.

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