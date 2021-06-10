Москва, 10 июня 2021, 19:26 — REGNUM Руководство НАТО пытается изобразить, что Россия категорически отказывается от взаимодействия, хотя это совсем не так, сообщила 10 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так, руководство альянса отказалось участвовать в Московской конференции по международной безопасности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московской конференции по международной безопасности пройдёт 22−24 июня 2021 г.
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