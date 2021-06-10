Нижний Новгород, 10 июня, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Показ костюмов российских народов прошел в Нижнем Новгороде, где проходит финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Инклюзивное fashion-шоу

Fashion-шоу организовали финалисты конкурса Алена Немчинова, Андрей Каширин из Ханты-Мансийска и Андрей Тельтевский из Новороссийска.

«В этом году в разных номинациях конкурса было подано большое количество проектов, связанных с креативными индустриями, в том числе с индустрией моды и дизайна. В финал прошло несколько из них и у нас родилась идея превратить вечер первого дня в модное шоу. У конкурса «Мастера гостеприимства», несмотря на его небольшой возраст, есть традиции, одной из них является традиция этот вечер организовывать собственными руками. Поэтому было принято решение, что показ мод будет необычный, во-первых, по предложению постановщиков его героями стали особые модели, среди которых люди с ограниченными возможностями здоровья, а во-вторых, мы даем возможность самими участникам конкурса почувствовать себя настоящими моделями. Уверен, что за такими открытыми творческими мероприятиями, которые демонстрируют равенство возможностей, будущее», — рассказал журналистам заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

В шоу приняли участие около 20 организаторов и более 80 моделей, среди которых люди с ограниченными возможностями здоровья из Нижнего Новгорода и области.

«Главная цель нашего проекта — объединение профессиональных моделей и людей с ограниченными возможностями: с нарушениями зрения, слуха, с синдромом Дауна, ДЦП и другими заболеваниями. Проект появился еще в 2014 году, его идейным вдохновителем стала наш дизайнер — Елена Скакун, которая создавала костюмы и одежду и адаптировала их для людей с особенностями здоровья. Мы начинали с маленьких показов и перформансов в Ханты-Мансийске, постепенно проект развился, участниками мероприятий стали параолимпийцы из нашего города. Вот уже пять лет мы представляем это как настоящее шоу с использованием хореографии, вокальных номеров, музыкальных инструментов, элементов светошоу», — сообщила автор проекта, финалистка конкурса «Мастера гостеприимства» Алена Немчинова.

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

Молодой режиссер, финалист конкурса «Мастера гостеприимства» Андрей Каширин рассказал о главном замысле проекта и поделился идеями его масштабирования: «Наша миссия — трансформировать отношение к людям с ограниченными возможностями, показать, что они никак не отличаются от остальных, что они такие же, как мы. Обычно перед людьми, которые занимаются инклюзивным творчеством, не стоит задачи сделать это на профессиональном уровне. Мы же организуем подиумное шоу, которое показываем на больших и серьезных площадках, в этом уникальность этого проекта, который заражает эмоциями любого зрителя. В планах нашей команды масштабировать проект в регионы. Сегодня на сцене блистают модели из Нижнего Новгорода, и мы готовы создавать подобные проекты по всей России».

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

Показ стал совместной работой нескольких финалистов конкурса из разных регионов России. Участники представили пять коллекций одежды, более 120 костюмов и 10 творческих номеров. Три коллекции приехали из Ханты-Мансийска — одна из них выполнена на основе павлопосадских платков, на создание другой дизайнера Елену Скакун вдохновила хантыйская легенда о богатыре Тонья, третья создана по мотивам картин хантыйского художника Геннадия Райшева.

«Этой коллекцией мы способствуем узнаваемости картин художника нашего округа. Каждый костюм содержит QR-код, просканировав который можно попасть на страницу галереи мастерской и ознакомиться с творчеством Геннадия Степановича. Также у нас уже есть несколько идей для будущих показов, например, мы задумали детскую коллекцию, основой для которой послужат рисунки художников и ребят из нашего региона», — рассказала дизайнер проекта Елена Скакун.

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

На шоу также была представлена коллекция современной национальной одежды финалиста конкурса «Мастера гостеприимства» Андрея Тельтевского из Новороссийска. Совместно с женой, дизайнером Дарьей Тельтевской, они создали собственный модный дом одежды в этно-стиле «Велик День».

«Мы хотим показать современную национальную одежду на подиуме для того, чтобы как можно больше людей увидели, что русская одежда жива и ее можно носить не только на обряды и этнические праздники, но и повседневно. В нашем бренде представлено множество линеек — офисная, деловая, вечерняя, свадебная, верхняя одежда, мы уже начали работать над спортивной линейкой. Все это небольшие капсульные коллекции для женщин, мужчин и детей. Одежду нашего бренда уже носят в 70 городах России и 7 странах мира. Наша миссия в том, чтобы сделать бренд «Велик День» первым национальным брендом России», — отметил Андрей Тельтевский.

«Мы очень рады участвовать в такой коллаборации с проектом Fashion-шоу, потому что нам близки идеи инклюзивности моды. Мы привезли на финал конкурса «Мастера гостеприимства» хиты из коллекций «Русская весна», «Зеленые святки», «Начало», а часть костюмов создана специально для этого шоу. Мы хотим разрушить стереотип о том, что национальная одежда — это что-то устаревшее, немодное, и показываем, что она может быть уместной и современной», — подчеркнула дизайнер Дарья Тельтевская.

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

Кроме того, в шоу приняла участие коллекция одежды, посвященная 800-летию Нижнего Новгорода, «Нижний. Собрание сочинений». Ее автор — нижегородский дизайнер Ольга Парле.

Проект инклюзивных модных показов Fashion-шоу уже вышел за пределы города, ребята выступают на территории всего Ханты-Мансийского автономного округа. Скоро участники поедут в гастрольный тур по городам округа — Сургут, Урай, Нижневартовск. В каждом городе моделями становятся новые участники, а шоу каждый раз приобретает индивидуальный сценарий и формат.

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

В рамках финала конкурса «Мастера гостеприимства» на fashion-шоу были привлечены танцоры из заслуженного коллектива народного творчества, ансамбля современного танца «Ракета», а также студенты Нижегородского областного колледжа культуры.

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

Есть и постоянные участники модных показов. Ольга Сергиенко — многократная чемпионка России, чемпионка мира и Европы, участница четырех паралимпиад.

«Участие в таких показах помогает мне почувствовать себя в другом качестве — не только спортсменки, но и красивой модели. Я благодарна идейным вдохновителям проекта Fashion-шоу, а также конкурсу «Мастера гостеприимства» за возможность быть частью этого вдохновляющего показа», — рассказала журналистам Ольга Сергиенко.

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Инклюзивное fashion-шоу

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».