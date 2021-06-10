Кострома, 10 июня, 2021, 20:02 — ИА Регнум. В Костромской области с начала 2021 года в три раза выросло число аварий с участием детей. Об этом на внеплановом заседании комиссии по безопасности дорожного движения 10 июня сообщил начальник управления ГИБДД по региону Михаил Чумак.

ГИБДД по Костромской области Столкновение

С января по май 2021 года в регионе произошло 34 подобных дорожно-транспортных происшествия. Для сравнения, в аналогичный период 2020 года было зафиксировано 10 ДТП с участием несовершеннолетних. Кроме этого, число аварий с участием детей-пешеходов за указанный период выросло в 4 раза.

Примечательно, что дети нарушили правила дорожного движения лишь в трёх случаях. Виновными в остальных происшествиях признаны водители, проехавшие на красный свет, не уступившие дорогу пешеходу или выехавшие на полосу встречного движения. Детских смертей в ДТП в 2021 году не зарегистрировано. Несовершеннолетние получили травмы лёгкой степени тяжести.

Всего по итогам пяти месяцев текущего года на костромских дорогах погибли 26 человек. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась на территории города Костромы, в Мантуровском районе. Число ДТП, в которых погибли люди, выросло в Костромском, Макарьевском, Солигаличском районах. Большинство смертельных аварий произошло на автодорогах федерального значения из-за превышения скорости и выезда на полосу встречного движения.