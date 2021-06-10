Калуга, 10 июня, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Накануне Дня России в Городской думе Калуги прошла торжественная церемония принятия в гражданство Российской Федерации.

Пресс-служба Городской думы Калуги Девятерых калужан приняли в гражданство РФ

«Мне очень приятно, что вы выбрали Калугу для дальнейшего проживания и работы, — приветствовал собравшихся глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — Надеюсь, что здесь вы реализуете свои мечты и будете трудиться на благо своих родных, близких и нашего города в целом».

В церемонии приняли участие заместитель начальника УМВД России по городу Калуге Владимир Лесик и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

9 новых граждан — это участники государственной программы переселения соотечественников из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и Киргизии.