Киев, , 19:16 — REGNUM Cамыми популярными политиками на Украине в мае 2021 года в рейтинге медиа-популярности стали президент страны Владимир Зеленский и главный оппозиционер, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщила в своём комментарии сегодня, 10 июня, медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.

Специалист отметила, что в ситуации, когда украинские социологи себя дискредитировали, слишком явно обслуживая интересы того или иного политического клана, именно рейтинги медиа-популярности демонстрируют, кто из украинских топ-политиков действительно интересен — и для СМИ, и для простых украинцев

Чугаенко отметила, что занявшая девятое место генеральный прокурор Ирина Венедиктова фигурировала в СМИ в первую очередь в связи с «делом Медведчука».

«Многие СМИ с иронией описали ситуацию, когда Медведчук приехал в офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с предъявленными ему обвинениями, а Венедиктова закрылась в приемной, как будто испугалась главного оппозиционера. Ну, а «избиение младенцев», которое Медведчук со своими адвокатами устроил прокурорским в суде, превратило офис генпрокурора в объект насмешек», — напомнила эксперт.

По ее словам, в десятке также держится экс-президент Петр Порошенко, а из других первых лиц в топ-10 входит премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что касается лидеров рейтинга, Чугаенко подчеркнула, что, запустив политические репрессии в отношении Медведчука, власть способствовала росту популярности оппозиционного политика.

«Что касается второго места главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, то власть во главе с Зеленским собственноручно создала ажиотаж вокруг фигуры оппозиционного политика. В мае офис генерального прокурора выдвинул в адрес Медведчука обвинения в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. При этом СБУ и Офис генпрокурора сами запутались, а генпрокурор Венедиктова еще и публично перепутала ст. 438 со ст. 348 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)… Но особенно фееричным получилось первое заседание суда по избранию меры пресечения для оппозиционного политика, где даже судья публично отчитал прокуроров, явившихся в суд без доказательств и зачитывавших фразу из приветственного письма главы греко-католиков Андрея Шептицкого в адрес «победоносной немецкой армии», — подчеркнула эксперт.

В то же время Чугаенко напомнила, что президент Владимир Зеленский, занявший первое место, в мае дал итоговую пресс-конференцию под названием «Два года каденции». На саму же конференцию, по словам эксперта, журналистов приглашали выборочно — исключительно тех, которые не ставили бы неудобных президенту вопросов.

«Например, когда власть начнет выполнять обещание про «конец эпохи бедности», почему при Зеленском продолжается война в Донбассе и повышают тарифы точно так же, как при Порошенко и т. д. Или, например, под лозунги о «деолигархизации» офис президента и Верховная рада в открытую занимаются решением вопросов в интересах Коломойского и других олигархов», — резюмировала Чугаенко.