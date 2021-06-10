Москва, , 19:02 — REGNUM Отказ представителей НАТО участвовать в международной конференции по безопасности в Москве является прямым доказательством того, что Альянс не беспокоит тема сохранения стабильности и мира. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Нежелание руководства НАТО сесть за стол переговоров является негативным фактором. Очевидно, что между Альянсом и Россией давно существует напряженность, связанная с попыткой НАТО расширить свое влияние за счет размещения баз в соседних с нашей страной государствах», — сказал Железняк.

Ряд заявлений представителей НАТО о намерении включить в состав такие страны как Украина или Грузия также вызывают крайнее беспокойство в России, добавил он.

«Любое недружественное поведение Альянса в отношении России, включая расширение НАТО на восток, будет воспринято как угроза нашей национальной безопасности, которая потребует вынужденных ответных шагов», — отметил депутат.

Россия демонстрирует готовность к диалогу по острым вопросам безопасности от сдерживания гонки вооружения, противодействия киберпреступности до сохранения мирным космического пространства, подчеркнул Железняк.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от участия в Московской конференции по международной безопасности, которая запланирована на 22−24 июня.

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