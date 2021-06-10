Москва, , 18:55 — REGNUM Комитет Госдумы по собственности рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который закрепляет право крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) осуществлять строительство жилого дома на земельном участке сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Комитет поддержал ряд поправок.

Так, предлагается закрепить возможность для КФХ осуществлять строительство одного жилого дома на землях сельхозназначения с соблюдением ряда обязательных требований, что позволит предотвратить застройку коттеджных поселков, которые не имеют отношения к сельскому хозяйству или ферме.

Также будет установлено, что общая площадь фермерского дома должна составлять не более 500 кв. м. — аналогичная норма уже действует в законе «О садоводстве». Вводятся определенные ограничения по площади застройки под этим жилым домом — она должна быть не более 0,25% от площади всего земельного участка.

Еще одна поправка исключает строительство жилого дома на земельном участке, который относится к пашне, мелиорируемому сельхозугодью и другим особо ценным, продуктивным сельхозтерриториям.

Одновременно предлагается предоставить возможность регионам принимать свои законы, где они смогут определять муниципальные образования, на территории которых не допускается такое строительство, реконструкция или эксплуатация таких фермерских домов.

«Речь идет, прежде всего, о тех муниципалитетах, которые находятся вблизи больших городов. К нам обращалось большое количество фермеров с опасениями, что без этой нормы могут возникнуть перекосы и с точки зрения стоимости земли, и возможности получения такой земли в аренду», — пояснил глава комитета Николай Николаев («Единая Россия»).

Парламентариям было важно соблюсти баланс и не допустить возможность хаотичной застройки сельхозземель под видом фермерских хозяйств, подчеркнул глава профильного комитета.

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